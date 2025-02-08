14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وثيقة مسربة صادرة عن أجهزة الأمن السوريّة في عهد الأسد... ماذا كشفت؟
Lebanon 24
08-02-2025
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وثيقة صادرة عن أجهزة الأمن السورية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد تفاصيل جديدة بشأن المصور فريد المذهان الذي فضح جرائم النظام والمعروف بالاسم المستعار "قيصر".
وتدين وثيقة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان نظام الأسد في محاولة التلاعب بالأدلة التي نشرها قيصر.
Advertisement
وبحسب الوثيقة، خلص تقرير لجنة أمنية هدفها دراسة ملف قيصر إلى الآتي: "أعد تقرير قيصر لتوظيفه سياسيا خلال الفترات المقبلة لاستخدامه كورقة ضغط على الحكومة السورية، ويستند التقرير إلى ملف خاص أعده فريق من الخبراء القانونيين والجنائيين الدوليين المعروفين في المحاكم الجنائية الدولية، ويستند ذلك الفريق إلى صور فوتوغرافية قدمها أحد العسكريين الفارين".
ويؤكد التقرير بحسب الوثيقة أن "قيصر هو شاهد صادق وموثوق به".
وأضافت الوثيقة: "سيتم معالجة الملف وفق مسارين، الأول يتناول مواجهة الملف من خلال التعاطي بالموضوع على المستوى السياسي والقانوني لمواجهة محاولات التوظيف السياسي للتقرير في أروقة الأمم المتحدة وخارجها ومحاولة تجنب الدخول في التفاصيل والابتعاد عن محاولات الإثبات أو النفي لأي واقعة يتم طرحها دوليا".
وبحسب الوثيقة فكان من المخطط التشكيك بصحة الادعاءات من خلال عدم اقتران الصور بأسماء محددة وبالتالي فتح الباب أمام إمكانية التلاعب بها وبمصدرها.
بالإضافة إلى العمل على التشكيك بالأرقام التي بني عليها التقرير ومدى دقة المعلومات لأن الصور لا تخص جميعها موقوفين بالأجهزة الأمنية بل يمكن أن تخص إرهابيين عثر عليهم مقتولين خلال العمليات العسكرية، أو قد تخص مخطوفين أو مقتولين بحالات جنائية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
الثلوج قد تُلامس الـ650 متراً.. الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
09:32 | 2025-02-07
07/02/2025 09:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
15:21 | 2025-02-07
07/02/2025 03:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
Lebanon 24
هذا هو واقع "دولار لبنان".. صرّافون يكشفون
13:00 | 2025-02-07
07/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شباط اللباط" يكسر لعنة المرتفعات الجوية.. بعد "أسيل" استعدوا لمنخفض جديد
Lebanon 24
"شباط اللباط" يكسر لعنة المرتفعات الجوية.. بعد "أسيل" استعدوا لمنخفض جديد
03:30 | 2025-02-08
08/02/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن منظمة تموّل "حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تعلنها!
Lebanon 24
مفاجآت عن منظمة تموّل "حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تعلنها!
15:31 | 2025-02-07
07/02/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-02-08
مجلة أميركيّة: إيلون ماسك يحكم الولايات المتحدة
08:56 | 2025-02-08
الجيش الإسرائيلي شن غارة على مستودع أسلحة تابع لحماس في سوريا
08:31 | 2025-02-08
الشرع استقبل وزير الخارجية الجزائري
08:16 | 2025-02-08
مياه حمراء تغزو نهرا في الأرجنتين
08:11 | 2025-02-08
إسرائيل حول عملية إطلاق الرهائن: الصور التي رأيناها لن تمرّ من دون ردّ
08:00 | 2025-02-08
بعد قراراته الداخلية والخارجية.. تقرير يكشف أبرز المتأثرين
فيديو
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
08/02/2025 16:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
08/02/2025 16:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
08/02/2025 16:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24