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الجيش الإسرائيلي شن غارة على مستودع أسلحة تابع لحماس في سوريا

Lebanon 24
08-02-2025 | 08:56
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شن سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي غارة على مستودع أسلحة تابع لحماس في منطقة دير علي  جنوبي سوريا. 
 
 
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