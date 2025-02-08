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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي شن غارة على مستودع أسلحة تابع لحماس في سوريا
Lebanon 24
08-02-2025
|
08:56
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شن سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي غارة على مستودع أسلحة تابع لحماس في منطقة دير علي جنوبي سوريا.
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