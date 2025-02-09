حماس: لا نرغب في العودة للحرب مع إسرائيل

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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، أمس السبت، أن الحركة لا ترغب في "العودة للحرب" مع إسرائيل التي بدأت اثر الهجوم الذي شنته في 7 تشرين الأول 2023.وقال نعيم لوكالة فرانس برس إن "العودة للحرب قطعا ليست أمنيتنا ولا قرارنا".وأضاف نعيم: "نحن لا زلنا مستعدين للذهاب إلى المفاوضات. لكن الإسرائيلي يماطل في البدء في هذه المفاوضات".من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عن إرساله لوفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة مع حماس في غزة والتي بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني.وأورد بيان لمكتب نتنياهو أنه بعد تبادل جديد السبت لرهائن إسرائيليين في غزة مقابل فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، "أمر نتنياهو بإرسال وفد إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد "اجتماع للحكومة الأمنية" حول هذا الموضوع. (سكاي نيوز)