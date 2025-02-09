Advertisement

عربي-دولي

حماس: لا نرغب في العودة للحرب مع إسرائيل

Lebanon 24
09-02-2025 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1317837-638746900144939182.jpg
Doc-P-1317837-638746900144939182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، أمس السبت، أن الحركة لا ترغب في "العودة للحرب" مع إسرائيل التي بدأت اثر الهجوم الذي شنته في 7 تشرين الأول 2023.

وقال نعيم لوكالة فرانس برس إن "العودة للحرب قطعا ليست أمنيتنا ولا قرارنا".
Advertisement

وأضاف نعيم: "نحن لا زلنا مستعدين للذهاب إلى المفاوضات. لكن الإسرائيلي يماطل في البدء في هذه المفاوضات".

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عن إرساله لوفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة مع حماس في غزة والتي بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني.

وأورد بيان لمكتب نتنياهو أنه بعد تبادل جديد السبت لرهائن إسرائيليين في غزة مقابل فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، "أمر نتنياهو بإرسال وفد إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد "اجتماع للحكومة الأمنية" حول هذا الموضوع. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:12 | 2025-02-09
07:00 | 2025-02-09
06:37 | 2025-02-09
06:17 | 2025-02-09
06:00 | 2025-02-09
05:39 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24