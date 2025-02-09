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عربي-دولي
مصر تعلن عن "قمة عربية طارئة" بشأن "تطورات القضية الفلسطينية"
Lebanon 24
09-02-2025
|
03:49
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أعلنت مصر، اليوم الأحد، استضافتها "قمة عربية طارئة" في السابع والعشرين من شباط الجاري، لتناول "التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية".
ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه إن قرار استضافة القمة "جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
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ودانت مصر "بأشد العبارات"، تصريحات إسرائيلية وصفتها بـ "المنفلتة" ضد المملكة العربية السعودية. كما أكدت أنه جاء ذلك "بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر، وعلى أعلى المستويات، مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة".
تأتي هذه التطورات في ضوء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اقترح فيها أن تتولى الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة من إسرائيل، وتنشئ "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، بينها مصر والأردن. (الحرة)
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