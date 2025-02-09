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عربي-دولي
بن غفير: إسرائيل أصبحت "نكتة الشرق الأوسط"
Lebanon 24
09-02-2025
|
06:17
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قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن إسرائيل أصبحت "نكتة الشرق الأوسط".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن بن غفير، الذي استقال من منصب وزير الأمن القومي مؤخرا احتجاجا على عقد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب: "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد في المجلس الوزاري المصغر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".
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وأضاف "يجب أن نشجع الهجرة الطوعية من غزة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول إن هناك وقتا لكن من جهة إسرائيل لا وقت لدينا".
وأشار بن غفير إلى أنه لن يعود إلى الحكومة الإسرائيلية إلا إذا عملت لـ"إسقاط حماس" قائلا: "بدون انهيار حماس لن يكون هناك أي جدوى للسيادة في الضفة الغربية أو الاستيطان، وبدون انهيار حكم "حماس" فإن حياة كل سكان إسرائيل معرضة للخطر".
وأوضح: "إذا تم إسقاط حماس سأعود وانضم للحكومة، إذا توقف تمرير المساعدات لغزة، أو تم وقف إمدادات الوقود، أو بدأ تنفيذ خطة ترامب، سأعود للحكومة، لكن إذا عدنا نشاهد مسلحي حماس، أو تلقيت أعذارا بأن وعودا قد تحدث بعد عدة سنوات فلن أعود للحكومة أبدا". (روسيا اليوم)
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