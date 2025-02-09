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عربي-دولي
اختبار "برق مفاجئ".. القوات الإسرائيلية تتدرب على سيناريوهات متنوعة
Lebanon 24
09-02-2025
|
07:48
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بدأ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، وبتوجيه من رئيس الأركان هرتسي هاليفي، تنفيذ اختبار تحت اسم "برق مفاجئ" لتقييم "جاهزية الجيش بالتعامل مع أحداث إرهابية في قيادة المنطقة الوسطى".
وخلال "برق مفاجئ" ستختبر القوات الإسرائيلية سيناريوهات متنوعة، تشمل "تسللا إلى البلدات، هجمات على الطرق، عمليات إرهابية تحت غطاء تجمعات جماهيرية، ووقوع أحداث متعددة في عدة جبهات في وقت واحد".
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وجاء هذا التمرين استنادا إلى الدروس المستخلصة من الحرب وتقييم الوضع الأمني.
ويتم تنفيذ التمرين تحت إشراف هيئة العمليات بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى، حيث يتم تدريب القوات في منطقة الضفة الغربية، غور الأردن، البحر الميت، وهضبة الجولان المحتلة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية ستلاحظ خلال التمرين، حركة نشطة لقوات الأمن وسلاح الجو في المناطق المذكورة، كما ستسمع أصوات انفجارات كجزء من السيناريوهات التدريبية.
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