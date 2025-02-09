Advertisement

عربي-دولي

اختبار "برق مفاجئ".. القوات الإسرائيلية تتدرب على سيناريوهات متنوعة

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1317976-638747093852027637.png
Doc-P-1317976-638747093852027637.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بدأ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، وبتوجيه من رئيس الأركان هرتسي هاليفي، تنفيذ اختبار تحت اسم "برق مفاجئ" لتقييم "جاهزية الجيش بالتعامل مع أحداث إرهابية في قيادة المنطقة الوسطى".

وخلال "برق مفاجئ" ستختبر القوات الإسرائيلية سيناريوهات متنوعة، تشمل "تسللا إلى البلدات، هجمات على الطرق، عمليات إرهابية تحت غطاء تجمعات جماهيرية، ووقوع أحداث متعددة في عدة جبهات في وقت واحد".
Advertisement

وجاء هذا التمرين استنادا إلى الدروس المستخلصة من الحرب وتقييم الوضع الأمني.

ويتم تنفيذ التمرين تحت إشراف هيئة العمليات بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى، حيث يتم تدريب القوات في  منطقة الضفة الغربية، غور الأردن، البحر الميت، وهضبة الجولان المحتلة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية ستلاحظ خلال التمرين، حركة نشطة لقوات الأمن وسلاح الجو في المناطق المذكورة، كما ستسمع أصوات انفجارات كجزء من السيناريوهات التدريبية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:26 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
15:54 | 2025-02-09
15:27 | 2025-02-09
15:22 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24