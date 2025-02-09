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زيلينسكي لا يستبعد انتهاء النزاع في أوكرانيا عام 2025

Lebanon 24
09-02-2025 | 14:04
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أعلن فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة ITV News أنه لا يستبعد انتهاء النزاع مع روسيا هذا العام.

وقال زيلينسكي ردا على سؤال حول إمكانية تسوية النزاع عام 2025: "أعتقد أن كل الاحتمالات متاحة اليوم، وبرأيي، يريد ترامب نهاية سريعة للحرب".
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وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي أن "تقدما كبيرا" تم إحرازه في مسألة تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وكان ترامب قد صرح في مناسبات عديدة أنه يستطيع تسوية النزاع في أوكرانيا في يوم واحد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء النزاع الأوكراني خلال 100 يوم. (روسيا اليوم)
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