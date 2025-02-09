Advertisement

عربي-دولي

مصر تستنكر تصريحات تهجير الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
09-02-2025 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1318146-638747420979276344.jpg
Doc-P-1318146-638747420979276344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مصر في بيان، اليوم الإثنين، رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: "مصر تعرب عن استيائها من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي تتضمن ادعاءات وتشكيكا مغرضا ومرفوضا يتنافى مع جهود القاهرة منذ بدء العدوان على غزة".
Advertisement

وشدد البيان على أن مصر "تعلن عن رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن مصر "تعرب عن تضامنها مع أبناء قطاع غزة الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له".

وأشار البيان إلى موقف مصر "الثابت من القضية الفلسطينية وحل الدولتين"، والتأكيد على التزام القاهرة "بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشاد الأحد باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكان القطاع إلى بلدان مجاورة، معتبرا أنه "ثوري"، وذلك لدى عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن.

وقال نتنياهو إن الحليفين متفقان على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل. لقد خرج الرئيس ترامب برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة".

وأوضح نتنياهو أن ترامب "عازم على تنفيذ خطته"، مضيفا أن الزيارة حققت "إنجازات هائلة". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2025-02-09
17:33 | 2025-02-09
16:45 | 2025-02-09
16:26 | 2025-02-09
16:20 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24