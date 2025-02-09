مصر تستنكر تصريحات تهجير الشعب الفلسطيني

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أعلنت مصر في بيان، اليوم الإثنين، رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.وقالت الخارجية المصرية في بيان: "مصر تعرب عن استيائها من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي تتضمن ادعاءات وتشكيكا مغرضا ومرفوضا يتنافى مع جهود القاهرة منذ بدء العدوان على غزة".وشدد البيان على أن مصر "تعلن عن رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني".وأضاف أن مصر "تعرب عن تضامنها مع أبناء قطاع غزة الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له".وأشار البيان إلى موقف مصر "الثابت من القضية الفلسطينية وحل الدولتين"، والتأكيد على التزام القاهرة "بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشاد الأحد باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكان القطاع إلى بلدان مجاورة، معتبرا أنه "ثوري"، وذلك لدى عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن.وقال نتنياهو إن الحليفين متفقان على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل. لقد خرج الرئيس ترامب برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة".وأوضح نتنياهو أن ترامب "عازم على تنفيذ خطته"، مضيفا أن الزيارة حققت "إنجازات هائلة". (سكاي نيوز)