Advertisement

عربي-دولي

فيديو غريب من البيت الأبيض.. هذا ما فعله ترامب

Lebanon 24
10-02-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1318197-638747700755508262.jpg
Doc-P-1318197-638747700755508262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشاهد فوق مياه الأطلسي، وتحديداً "خليج المكسيك" كما عرف لعقود، أطل الرئيس الأميركي محتفلا على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" مع عدد من مرافقيه باليوم الأول لـ "خليج أميركا".
فقد نشر البيت الأبيض على حسابه في منصة إكس مساء أمس الأحد، فيديو لترامب مستمعاً بفرح إلى قائد الطائرة وهو يقول إنهم يحلقون حاليا للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة فوق "خليج أميركا".

كما كتب في تغريدته قائلا "إن طائرة الرئاسة تحلق حاليًا في المياه الدولية، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تحلق فيها فوق الخليج الأميركي الذي أعيدت تسميته مؤخرًا".
Advertisement

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-02-10
04:14 | 2025-02-10
04:11 | 2025-02-10
03:55 | 2025-02-10
03:48 | 2025-02-10
03:30 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24