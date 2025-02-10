فيديو غريب من البيت الأبيض.. هذا ما فعله ترامب

في مشاهد فوق مياه الأطلسي، وتحديداً "خليج المكسيك" كما عرف لعقود، أطل الرئيس الأميركي محتفلا على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" مع عدد من مرافقيه باليوم الأول لـ "خليج أميركا".

فقد نشر البيت الأبيض على حسابه في منصة إكس مساء أمس الأحد، فيديو لترامب مستمعاً بفرح إلى قائد الطائرة وهو يقول إنهم يحلقون حاليا للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة فوق "خليج أميركا".



كما كتب في تغريدته قائلا "إن طائرة الرئاسة تحلق حاليًا في المياه الدولية، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تحلق فيها فوق الخليج الأميركي الذي أعيدت تسميته مؤخرًا".