طهران: نتفاوض بذكاء مع من لا يهدد ويضغط

على وقع التهديدات المبطنة التي أطلقها أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تجاه إيران، رغم دعوته لابرام صفقة، اطلت وزارة الخارجية الإيرانية مطلقة التلميحات.



فقد أوضحت في بيان اليوم الإثنين أن إيران ملتزمة بالتفاوض بكرامة وذكاء، ووفق مصالحها مع الجهات التي تعترف بحقوقها القانونية.

Advertisement

لا للتهديد والترهيب والضغوط

لكنها شددت على أنها ستتعامل بحزم مع محاولات فرض أي مطالب عليها أو تحقيق الأطماع عبر التهديد والترهيب والضغوط، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.



إلى ذلك، اتهمت الإدارة الأميريية بانتهاج سياسة انتهاك القوانين ورفض الموازين في العلاقات الدولية.



وكان ترامب كرر أمس أيضا رغبته بالتوصل لاتفاق مع إيران، ملمحاً إلى احتمال التصعيد العسكري في آن. إذ قال: "أفضّل الاتفاق على القصف"، في إشارة إلى المواجهة العسكرية.



كما أضاف أنه إذا أبرمت صفقة بين البلدين، فلن تقصف إسرائيل الأراضي الإيرانية.



لكنه لم يكشف عن تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع الجانب الإيراني.