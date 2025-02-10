Advertisement

عربي-دولي

طهران: نتفاوض بذكاء مع من لا يهدد ويضغط

Lebanon 24
10-02-2025 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1318223-638747743539762354.jpg
Doc-P-1318223-638747743539762354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على وقع التهديدات المبطنة التي أطلقها أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تجاه إيران، رغم دعوته لابرام صفقة، اطلت وزارة الخارجية الإيرانية مطلقة التلميحات.

فقد أوضحت في بيان اليوم الإثنين أن إيران ملتزمة بالتفاوض بكرامة وذكاء، ووفق مصالحها مع الجهات التي تعترف بحقوقها القانونية.
Advertisement
لا للتهديد والترهيب والضغوط
لكنها شددت على أنها ستتعامل بحزم مع محاولات فرض أي مطالب عليها أو تحقيق الأطماع عبر التهديد والترهيب والضغوط، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، اتهمت الإدارة الأميريية بانتهاج سياسة انتهاك القوانين ورفض الموازين في العلاقات الدولية.

وكان ترامب كرر أمس أيضا رغبته بالتوصل لاتفاق مع إيران، ملمحاً إلى احتمال التصعيد العسكري في آن. إذ قال: "أفضّل الاتفاق على القصف"، في إشارة إلى المواجهة العسكرية.

كما أضاف أنه إذا أبرمت صفقة بين البلدين، فلن تقصف إسرائيل الأراضي الإيرانية.

لكنه لم يكشف عن تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع الجانب الإيراني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-02-10
04:14 | 2025-02-10
04:11 | 2025-02-10
03:55 | 2025-02-10
03:48 | 2025-02-10
03:30 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24