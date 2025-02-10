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عربي-دولي

منظمة التحرير: موقف السعودية تجاه فلسطين راسخ وواحد في السر والعلن

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:11
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بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومن قبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ترحيل سكان قطاع غزة، شدد الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على أن الدولة الفلسطينية لن تقام إلا على أرض فلسطين.
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وأكد لـ"العربية/الحدث"، أن تصريحات نتنياهو أوهام، لافتا إلى أن الموقف العربي تجاه تلك المواقف ثابت ولم يتغير.

كما لفت إلى أن موقف السعودية تجاه فلسطين راسخ منذ عشرات السنين، وهو واحد في السر والعلن.

وشدد على أن موضوع التهجير مرفوض فلسطينيا وعربيا، مشيراً إلى أن رسالة واضحة قدّمت للولايات المتحدة بشأن أسس الدولة الفلسطينية.

ورأى أنه إذا أرادت حكومة نتنياهو السلام بالمنطقة فعليها تنفيذ القرارات الدولية، مؤكداً على أن موقف الفلسطينيين من السلام واضح.
وأكد على وجوب الحفاظ على اتفاق وقف النار في غزة، مركزا على أهمية إجبار إسرائيل على المُضي بالمرحلة الثانية.

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك تصور واضح لإعادة إعمار القطاع.
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