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عربي-دولي
بزشكيان: استعداد أميركا للمفاوضات غير "صادق"
Lebanon 24
10-02-2025
|
04:14
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شكك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، في صدق الولايات المتحدة في السعي إلى إجراء مفاوضات مع طهران في ظل فرض عقوبات عليها، وذلك بعد أسبوع من إعادة تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "أقصى الضغوط" على طهران.
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وقال بزشكيان، في كلمة له خلال إحياء الذكرى 46 للثورة الإسلامية عام 1979: "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات، فلماذا فرضت علينا عقوبات؟"
وأضاف أن إسرائيل، لا إيران، هي التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الإيراني إن "ترامب يخطط للمؤامرات ضدنا ويدعي في الوقت نفسه أنه يريد الحوار مع إيران"، مشيرا إلى أن ترامب "يدعم القتلة ويحميهم من محكمة الجنايات الدولية".
وشدد بزشكيان على أن إيران لن تستسلم للقوى الأجنبية وأن بلاده لا تسعى إلى الحرب، وقال أيضا "نواجه حربا اقتصادية شاملة وعلينا التصدي لها". (سكاي نيوز عربية)
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