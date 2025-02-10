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عربي-دولي
نيبينزيا يعلق على خطط واشنطن بخصوص غرينلاند وبنما
Lebanon 24
10-02-2025
|
04:50
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قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن تصريحات السلطات الأميركية بشأن قناة بنما وغرينلاند وخليج المكسيك تتعلق بالعلاقات الثنائية بين واشنطن وحلفائها.
وأضاف قائلا: "أظن أن الشعب الأميركي، وكذلك حكومات وشعوب تلك الدول التي تهمها هذه التصريحات، هي من يجب أن تقيم مثل هذه التصريحات الصادرة عن القيادة الاميركية، وكيفية الرد عليها هي أيضا مسألة العلاقات الثنائية بين واشنطن وحلفائها، وهما الدنمارك وبنما".
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وكان ترامب قد صرح في7 كانون الثاني، حتى قبل توليه منصبه كرئيس للدولة، إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، كما شدد على أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي والدفاع عن "العالم الحر"، بما في ذلك الصين وروسيا، ليرد عليه رئيس وزراء غرينلاند، ميوت إيجيدي، قائلا إن الجزيرة ليست للبيع ولن يتم بيعها أبدا، بينما رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند.
كما أعلن الرئيس الأميركي عزمه السيطرة على قناة بنما، قبل أن يزور وزير الخارجية الأميركي روبيو بنما في 2 شباط، حيث أخبر رئيس البلاد خوسيه راؤول أن دونالد ترامب لا يريد الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بقناة بنما بالنظر إلى نفوذ الصين المتزايد في المنطقة. وبعد ذلك، أعلن الرئيس البنمي أن حكومة البلاد لن تجدد مذكرة التفاهم مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق. ونتيجة لهذا القرار، قدمت الخارجية الصينية احتجاجا رسميا لبنما، معربة عن أسفها الشديد إزاء هذه الخطوة وأملها بأن تتخذ هذه الأخيرة "القرار الصحيح".
لكن وفي نفس الوقت، أشار نيبينزيا إلى أن الدنمارك وبنما، باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم يفتحا لحد الآن موضوع خطط الولايات المتحدة للسيطرة على قناة بنما وشراء غرينلاند، حيث قال: "في سياق عمل الأمم المتحدة، تكتسب مثل هذه التصريحات "طعما" خاصا بعد حصول بنما والدنمارك على منصبي الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في الفترة 2025-2026، إلا أنه ولحد الآن لم يثر أي منهما هذه القضايا في مجلس الأمن".
وفي تطور سريع للأحداث بعد تصريحات ترامب، أشارت وسائل الإعلام إلى أن غرينلاند تستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 11 اذار. (روسيا اليوم)
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