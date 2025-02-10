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عربي-دولي
رداً على ترامب... الدنمارك تقترح شراء ولاية أميركية مقابل غرينلاند
Lebanon 24
10-02-2025
|
05:08
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اقترحت الدنمارك شراء ولاية كاليفورنيا من الولايات المتحدة رداً على تصريحات ترامب بشأن الاستحواذ على غرينلاند.
وقال منظم الحملة كزافييه دوتوا لصحيفة "بوليتيكو" إن الدولة الأميركية ستكون على استعداد لدفع تريليون دولار ومخبوزات دنماركية مدى الحياة "ستدفعها هوليوود".
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وقد حظي اقتراحه بالفعل بدعم ما يقرب من 200 ألف شخص.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتصل في وقت سابق برئيسة الوزراء الدنماركية فرديدركسن بشأن قضية شراء غرينلاند، وقالت إنها ليست للبيع، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الدنماركي.
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