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عربي-دولي

خارجية مصر من واشنطن: هناك إحماع عربي على رفض التهجير

Lebanon 24
10-02-2025 | 06:30
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة بدء عملية التعافي المبكر لقطاع غزة، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، و"دون خروج الفلسطينيين من أرضهم التي يتمسكون بها".
ولدى لقائه السيناتور كريس فان هولن، عضو مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتمتّع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير.
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كما شدد عبد العاطي على وجود توافق عربي كامل على فرض تهجير الفلسطينيين.
وتناول اللقاء، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية، سُبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأشار عبد العاطي إلى ما تُشكله "الشراكة المصرية الأميركية والتعاون المشترك من ركائز أساسية في سبيل دعم هذه الجهود".
(سكاي نيوز)
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