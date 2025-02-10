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عربي-دولي

عن الإشتباكات على الحدود اللبنانيّة - السوريّة... هذا ما كشفه مسؤول أمنيّ سوريّ

Lebanon 24
10-02-2025 | 08:49
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بينما خيّم الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية - السورية، بعد مواجهات بين عناصر من "هيئة تحرير الشام" وعشائر لبنانيّة، أكدت مديرية الأمن في حمص ترحيبها بانتشار الجيش اللبناني على الحدود بين البلدين.
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وقال مدير أمن الحدود في حمص نديم مدخنة إن التنسيق بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني مستمرّ.

وأوضح أن "مرحلة التمشيط على الحدود اقتربت من الانتهاء". (العربية)
 
 
 
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