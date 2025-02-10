عن الإشتباكات على الحدود اللبنانيّة - السوريّة... هذا ما كشفه مسؤول أمنيّ سوريّ

Advertisement

بينما خيّم الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية - السورية، بعد مواجهات بين عناصر من "هيئة تحرير الشام" وعشائر لبنانيّة، أكدت مديرية الأمن في حمص ترحيبها بانتشار الجيش اللبناني على الحدود بين البلدين.وقال مدير أمن الحدود في حمص نديم مدخنة إن التنسيق بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني مستمرّ.وأوضح أن "مرحلة التمشيط على الحدود اقتربت من الانتهاء". (العربية)