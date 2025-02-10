ترامب: الفلسطينيون لن يحظوا بحقّ العودة إلى غزة بموجب خطتي

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الفلسطينيين لن يحظوا بحقّ العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع.وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية لدى سؤاله عما إذا كان سيحقّ للفلسطينيين العودة: "كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".وأضاف: "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم". (سكاي نيوز)