"كتائب القسام" تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى مع إسرائيل حتى إشعار آخر

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أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، عن تأجيل تسليم الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، وذلك حتى إشعار آخر. وأوضح أبو عبيدة أن هذا القرار جاء بناءً على مراقبة قيادة المقاومة لانتهاكات العدو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.وأكد أبو عبيدة التزام المقاومة ببنود الاتفاق، مشددًا على أن التأجيل يأتي كتعويض عن استحقاق الأسابيع الماضية التي لم يلتزم بها الإسرائيلي.