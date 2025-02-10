Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: توقف حماس عن الإفراج عن الرهائن خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
10-02-2025 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1318502-638748104282608918.jpeg
Doc-P-1318502-638748104282608918.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، حركة حماس، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد إعلان الحركة توقفها عن إطلاق سراح الرهائن. وقال الوزير في تصريح له إن هذا الإعلان يمثل خرقًا كاملاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق.
Advertisement

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لجميع السيناريوهات الممكنة، مشددًا على أن إسرائيل ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع الجديد.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، عن تأجيل تسليم الأسرى السبت المقبل، بسبب انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-02-10
16:46 | 2025-02-10
16:29 | 2025-02-10
16:27 | 2025-02-10
16:00 | 2025-02-10
15:35 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24