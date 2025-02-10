إسرائيل: توقف حماس عن الإفراج عن الرهائن خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، حركة حماس، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد إعلان الحركة توقفها عن إطلاق سراح الرهائن. وقال الوزير في تصريح له إن هذا الإعلان يمثل خرقًا كاملاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق.

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وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لجميع السيناريوهات الممكنة، مشددًا على أن إسرائيل ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع الجديد.



وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، عن تأجيل تسليم الأسرى السبت المقبل، بسبب انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق.