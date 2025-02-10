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عربي-دولي

بالمسيّرات.. الجيش الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف النار في غزة

Lebanon 24
10-02-2025 | 12:19
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خرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق مسيّرات في أجواء قطاع غزة، مساء اليوم.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الأسابيع الماضية ومنع إدخال المساعدات والوقود والخيام".
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وأضاف: "ناشدنا الوسطاء منذ أسبوع بإلزام العدو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى وتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، وملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به العدو الإسرائيلي". (روسيا اليوم)
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