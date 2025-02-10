دعوة الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية الطارئة بالقاهرة

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أكدت مصادر دبلوماسية عربية، أنه تم توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في 27 شباط الجاري.وأوضحت المصادر لـ RT أنه لا يوجد مانع من حضور الرئيس السوري القمة، خاصة في ظل الحرص العربي على توحيد المواقف بشأن التهديدات الإسرائيلية المتزايدة والوضع الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.وأضافت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات بين مصر والإدارة السورية الجديدة، حيث ناقشت مصر شواغلها الأمنية مع دمشق عبر تركيا، التي زارها الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني الأسبوع الماضي، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.ومن المتوقع أن يعقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة.وكانت مصر قد أعلنت استضافة القمة العربية الطارئة لمناقشة التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة بعد إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. (روسيا اليوم)