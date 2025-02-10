"غير مسبوق".. نتنياهو عن لقائه بترامب: الأكثر أهمية بين الرؤساء الأميركيين السابقين

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جاءت تصريحات نتنياهو، خلال جلسة التصويت على اقتراحات حجب الثقة عن حكومته والتي قدمتها أحزاب المعارضة، وشدد على أن "إسرائيل لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم".وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه صاحب الفضل في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع "حماس"، واتهم الحركة بأنها عملت على عرقلة التوصل إلى اتفاق ورفضت التفاوض لفترة طويلة منتظرة الإسناد من إيران، إلى حين دفع هو نحو اجتياح رفح وتصعيد الحرب على غزة ومواصلة الضغط العسكري على القطاع، ما اضطر الحركة إلى التراجع عن مطالبها، وأدى إلى زيادة عدد الأسرى الإسرائيليين الذين تشملهم المرحلة الأولى إلى الحد الأقصى الممكن.ودافع نتنياهو عن حكومته قائلا: "نحن هنا في جلسة لحجب الثقة، لكنني عدت من واشنطن حيث شهدت حدثا عظيما من الثقة بإسرائيل وجيشها وحكومتها".وواصل نتنياهو استعراض سياسات حكومته، مشيدا بخطة ترامب لمستقبل غزة بعد الحرب، قائلا: "لطالما تحدثتم عن اليوم التالي، والآن لديكم رؤية واضحة، ترامب قدم فكرة ثورية لما بعد حماس، حتى لا تعود غزة دولة إرهاب".ولفت نتنياهو إلى أن "رؤيتنا أصبحت متطابقة مع واشنطن بشأن العديد من القضايا، فنحن والإدارة الأميركية نرى المواضيع الجوهرية في الشرق الأوسط من منظور واحد"، وأضاف: "وكالة USAID تدخلت بمبالغ طائلة في السياسة الداخلية الإسرائيلية ودعمت حماس بشكل مباشر".