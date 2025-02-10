صفقة الرهائن في "خطر".. إعلام إسرائيلي يُحذر!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه "

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه تم توجيه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بعدم مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.ووفق المصدر، فإن الهدف من عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة هو محاولة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.ولفتت القناة 12 إلى أن إسرائيل ترغب في الحصول على مزيد من الرهائن بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وإعطاء مفاوضات المرحلة الثانية مزيدا من الوقت.وأفادت بأن الوسطاء يطالبون حماس بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وتعتمد إسرائيل على أن الحركة لن تحب العودة إلى القتال خلال شهر رمضان في ظل ضبابية الأفق حول مستقبل غزة.وأعلن الجناح المسلح لحركة حماس، أنها قررت تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت "حتى إشعار آخر"، وذلك ردا على "عدم التزام" إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. (سكاي نيوز)