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روسيا تعلن اعتراض وتدمير 40 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

Lebanon 24
11-02-2025 | 00:18
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 40 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
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وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 40 طائرة مسيرة أوكرانية، 18 مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وكانت هيئة الطيران الروسية علقت الرحلات في 4 مطارات لضمان السلامة بعد تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة.
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