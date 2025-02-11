Advertisement

عربي-دولي

عشرات القتلى إثر سقوط حافلة في غواتيمالا

Lebanon 24
11-02-2025 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1318739-638748570741816607.jpeg
Doc-P-1318739-638748570741816607.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واحدة من أسوأ حوادث الطرق في أميركا اللاتينية منذ سنوات، قضى 55 شخصا على الأقل الإثنين حين سقطت حافلة في واد عند المدخل الشمالي لمدينة غواتيمالا، وفق ما أفاد مسؤولون في أجهزة الإسعاف.

وقال فريق الإطفاء التابع للبلدية إنّه تمّ انتشال جثث 53 شخصا من حطام الحافلة التي كانت تقلّ أكثر من 70 شخصا عندما سقطت من فوق جسر في نهر ملوّث.
Advertisement

وأكد فيكتور غوميز المتحدث باسم عناصر الإطفاء المتطوّعين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، وجود "53 جثة في المشرحة".

وتمكّن عناصر الإنقاذ من انتشال عشرة جرحى نقلوا إلى المستشفيات لكن ما لبث أن توفي اثنان منهم لترتفع حصيلة القتلى إلى 55.

"يوم صعب على الأمة"
ومن جانبه، أعرب رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو عن حزنه للمأساة، وأعلن حدادا وطنيا من دون تحديد فترته، قائلاً: "اليوم هو يوم صعب على الأمة".

وأفاد فريق الإطفاء بأنّ السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بعدد من المركبات الصغيرة قبل السقوط من الجسر.

وقال المتحدث باسم فريق الإطفاء كارلوس هرنانديز للصحافيين إنّ "الحافلة واصلت سيرها واخترقت سياجا معدنيا وسقطت في واد يبلغ عمقه نحو 20 مترا، حتى وصلت إلى النهر الملوّث بمياه الصرف الصحي".

وأظهرت الصور صفوفا من عناصر الإطفاء ينقلون جثثا تم انتشالها من المياه الملوّثة التي كانت مليئة بالقمامة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الحافلة كانت تتجه إلى مدينة غواتيمالا من بلدة سان أوغوستين أكاساغواستلان في مقاطعة إل بروغريسو.

وصرّح وزير الاتصالات ميغيل أنخيل دياز بأن التحقيق الأولي أظهر أن الحافلة عمرها 30 عاما لكنّها لا تزال تحمل ترخيصا للعمل، لافتاً إلى أنّ أسباب الحادث الذي وقع في وقت مبكر صباح الإثنين، لا تزال غير معروفة، مضيفا أنّ المحقّقين يبحثون في ما إذا كانت الحافلة محمّلة بعدد من الركاب يفوق قدرتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:59 | 2025-02-11
05:30 | 2025-02-11
05:19 | 2025-02-11
05:13 | 2025-02-11
04:50 | 2025-02-11
04:19 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24