بوغدانوف: مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين

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أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين، مشيراً أيضاً إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين.وقال بوغدانوف لصحيفة "إزفيستيا": "لطالما كانت سوريا شريكاً مهماً لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، لقد كانت العلاقات بين دولتينا ودية تاريخياً، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض، أعتقد أنها (العلاقات) ستستمر في التطور على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة".