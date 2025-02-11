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غوتيريش دعا "حماس" الى مواصلة إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:19
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ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مواصلة إطلاق سراح الرهائن وفقا لما هو مخطط له، وذلك بعد يوم من إعلان الحركة أنها ستوقف تحرير الرهائن.

وقال في بيان، نقلته وكالة "رويترز" : "يتعين أن نتجنب بأي ثمن عودة الأعمال القتالية في غزة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مأساة هائلة".
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