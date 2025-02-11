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عربي-دولي
القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة شرقي اوكرانيا
Lebanon 24
11-02-2025
|
04:50
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سيطر الجيش الروسي على بلدة ياسينوفويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم تحرير بلدة ياسينوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية بفضل العمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات المركز الروسية".
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وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات الأوكرانية أكثر من 505 عسكريا وعددا من المدافع، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة".
وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية نفذت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات بدون طيار، ونتيجة لذلك تم استهداف مرافق مجمع الغاز والطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع التخزين ومواقع استخدام الطائرات دون طيار. وقد تم تحقيق أهداف الضربة".
ويوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا في دونيتسك.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة قوات الجنوب، تم تحرير بلدة أوريخوفو-فاسيليفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".(سكاي نيوز)
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