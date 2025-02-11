وفاة موظف أممي في سجون الحوثيين

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كشفت مصادر حقوقية يمنية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة موظف أممي معتقل في سجون جماعة الحوثيين، في محافظة صعدة، شمالي اليمن، بعد ساعات من تعليق الأمم المتحدة برامجها في المحافظة احتجاجاً على استمرار احتجاز الجماعة لموظفين أمميين.ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن تلك المصادر، أن أحمد باعلوي الموظف لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة توفي الليلة الماضية في معتقل للحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد.وأضافت المصادر أن باعلوي هو أحد ثمانية موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير الماضي أثناء تأدية عملهم في محافظة صعدة. (العربية)