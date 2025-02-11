Advertisement

عربي-دولي

وفاة موظف أممي في سجون الحوثيين

Lebanon 24
11-02-2025 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1318904-638748795434634073.png
Doc-P-1318904-638748795434634073.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر حقوقية يمنية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة موظف أممي معتقل في سجون جماعة الحوثيين، في محافظة صعدة، شمالي اليمن، بعد ساعات من تعليق الأمم المتحدة برامجها في المحافظة احتجاجاً على استمرار احتجاز الجماعة لموظفين أمميين.
Advertisement

ونقلت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية عن تلك المصادر، أن أحمد باعلوي الموظف لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة توفي الليلة الماضية في معتقل للحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأضافت المصادر أن باعلوي هو أحد ثمانية موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير الماضي أثناء تأدية عملهم في محافظة صعدة. (العربية)
 
الموظف الأممي القتيل أحمد باعلوي
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-02-11
09:45 | 2025-02-11
09:45 | 2025-02-11
09:21 | 2025-02-11
09:02 | 2025-02-11
08:50 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24