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عربي-دولي

أكثر من 25 منظمة دينية تقاضي إدارة ترامب.. ما السبب؟

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:56
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أكثر من 25 منظمة دينية، تمثل ملايين الأميركيين من المسيحيين واليهود، قد رفعت دعوى قضائية ضد السلطات الأميركية بسبب تهديداتها باعتقال المهاجرين في أماكن العبادة.

وتتعلق الدعوى القضائية بقرار إدارة ترامب الذي يمنح عناصر إدارة الهجرة مزيدًا من الحرية في تنفيذ الاعتقالات داخل أماكن العبادة. تم رفع الدعوى في محكمة فيدرالية بالعاصمة واشنطن، حيث أكد المدعون أن هذا القرار دفع العديد من المهاجرين غير القانونيين إلى تجنب حضور القداسات خوفًا من الاعتقال، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الحضور.
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ويشعر المدعون بأن السلطات الأميركية تنتهك حقوق الجمعيات الدينية في تمكينها من خدمة المهاجرين. من جهتها، ردت وزارة العدل الأميركية بأن مداهمة المهاجرين في أماكن العبادة كانت قانونية منذ عقود، وأن الإجراءات الجديدة تسهل على الضباط تنفيذ عملياتهم دون الحاجة إلى إذن مسبق من المشرف.

وكان ترامب قد وعد في أول خطاب له يوم تنصيبه في 20 كانون الثاني الماضي، بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وبدء ترحيل ملايين المهاجرين. كما فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
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