في هذه المناطق السورية.. حملة أمنية لملاحقة عناصر "الأسد" (صور)

أطلقت إدارة الأمن العام السوري حملة أمنية لملاحقة عناصر النظام السابق في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة "سانا" بأن الحملة لا تزال مستمرة.

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وكانت إدارة الأمن العام السوري قد أطلقت في وقت سابق حملات مشابهة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص.