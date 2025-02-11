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عربي-دولي

في هذه المناطق السورية.. حملة أمنية لملاحقة عناصر "الأسد" (صور)

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:34
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أطلقت إدارة الأمن العام السوري حملة أمنية لملاحقة عناصر النظام السابق في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.
وأفادت وكالة "سانا" بأن الحملة لا تزال مستمرة.
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وكانت إدارة الأمن العام السوري قد أطلقت في وقت سابق حملات مشابهة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص.






 
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