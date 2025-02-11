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عربي-دولي
يتسبب بتدمير البنية التحتية.. إعلام إسرائيلي ينشر مخططا لضرب السد العالي لإغراق مصر!
Lebanon 24
11-02-2025
|
12:08
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نشرت مواقع عبرية سيناريو لضرب السد العالي في أسوان جنوب مصر، واصفة بإنه "تصور للذكاء الاصطناعي" في إطار تصاعد حدة التوتر بين القاهرة وتل أبيب بسبب الحرب في غزة.
ونشر موقع "نزيف" العبري المتخصص في الشؤون العسكرية، سيناريو يمكن تنفيذه بالتوقيتات لضرب السد العالي في مصر، على أن تبدأ ساعة الصفر بمهاجمة السد العالي بالصواريخ التي تخترق التحصينات وغيرها من الأسلحة المتطورة التي تتسبب في هدم هيكل السد أو إحداث انهيار متحكم فيه، يؤدي إلى إطلاق المياه حتى تتدفق أسفل نهر النيل.
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وقال الموقع العبري إنه في الساعات الثلاثة الأولى تبدأ موجات المياه ذات الكثافة الهائلة في إغراق منطقتي الأقصر وأسوان، مما يتسبب في تدمير فوري للبنية التحتية، وتغمر المياه القواعد العسكرية والمنشآت الصناعية على طول النيل وقتل آلاف الأشخاص في الساعات القليلة الأولى معظمهم في المناطق الريفية. وفي الساعات الثلاث التالية، ينتشر الفيضان جنوبا وتدخل منطقة القاهرة الحضرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة حالة الطوارئ مع تقدم موجة المياه، مع انهيار الكهرباء والتعطيل الكامل لأنظمة النقل والاتصالات حتى يبدأ الجيش بإخلاء المناطق التي غمرتها الفيضانات ومحاولة إنقاذ المدنيين.
وتصوّر الموقع الإسرائيلي أنه في حال نجاح السيناريو الذي نشره، ستغلق المناطق الصناعية في القاهرة بالكامل وتنهار أبراج المكاتب والمباني القديمة ويفقد الجيش المصري السيطرة على مناطق وسط المدينة بسبب الفوضى، على أن يبدأ اللاجئون في التحرك بشكل جماعي نحو المناطق الصحراوية المرتفعة، لكن العديد منهم سيغرقون.
وتحدث الموقع العبري عن استنتاجات لحدوث هذا السيناريو في مقدمتها وقوع نحو 1.7 مليون قتيل، إذا كان هناك إنذار مبكر والبنية التحتية لإدارة الأزمات تعمل بشكل جيد وتمكن جزء من السكان من الفرار أو الوصول لنحو 10.5 مليون قتيل.
وقال الموقع الإسرائيلي أن التأثير لهذا السيناريو يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة المصرية على الاستجابة في الوقت المناسب وفي حالة تصدع البنية التحتية في العاصمة. (روسيا اليوم)
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