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قبل العودة للقتال العنيف.. نتنياهو يمهل حماس حتّى ظهر السبت

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:25
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وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا لمحاس قال فيه أنّه ‏" إذا لم تقم حماس بإعادة الأسرى السبت المقبل فالجيش سيعود للقتال عنيف".

وتابع: "لقد انتهيت للتو من مناقشة معمقة استمرت أربع ساعات في المجلس السياسي والأمني. لقد عبرنا جميعًا عن غضبنا إزاء الوضع المروع الذي وصل إليه رهائننا الثلاثة الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي".
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وتابع: "قرارنا هو إذا لم تقم حماس بإعادة رهائننا حتى ظهر يوم السبت، فإن وقف إطلاق النار سينتهي، وسيعود الجيش الإسرائيلي إلى القتال العنيف حتى هزيمة حماس بشكل نهائي".
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