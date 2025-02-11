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عربي-دولي

تحذير استخباراتي من حرب روسية في قلب أوروبا قريبا

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:40
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حذرت الدنمارك، الثلاثاء، من استعداد روسيا لحرب واسعة النطاق مع أوروبا في غضون سنوات قليلة.
وأفاد جهاز الاستخبارات الدنماركي بأن روسيا قد تكون مستعدة لحرب واسعة النطاق في أوروبا في غضون 5 سنوات بعد نهاية الحرب في أوكرانيا.
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وذكر الجهاز في تقرير صدر، الثلاثاء، أنه يعمل على أساس افتراض أن الولايات المتحدة لن تشارك إلى جانب دول حلف شمال الأطلسي الناتو في حرب كهذه، على أساس تحليلها الحالي للمخاطر.
ورجحت الاستخبارات الدنماركية أن يكون لدى روسيا القدرة على شن حرب في أوكرانيا في نفس الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد دولة أو أكثر بحلف الناتو.
أوضح التقرير أنه إذا انتهى الصراع في أوكرانيا أو تجمد، قد تخصص روسيا موارد عسكرية كبيرة ويحتمل أن تشن حربا ضد دولة مجاورة في غضون ستة أشهر.
ولا ترى الاستخبارات الدنماركية أي خطط روسية ملموسة لشن حرب ضد دولة لحلف الناتو، لكن الأمر الأكثير ترجيحا أن تشن روسيا هجوما إذا اعتبرت أن الحلف الدفاعي قد ضعف، على سبيل المثال إذا انسحبت الولايات المتحدة من دعمه.
(سكاي نيوز)
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