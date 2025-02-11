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عربي-دولي

الإمارات وسوريا تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:46
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بحثت الإمارات وسوريا، الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، وفق بيان لوكالة أنباء الأمارات الرسمية (وام).
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وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن اللقاء "تطرق إلى الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة".

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإماراتي "تأكيده على موقف بلاده الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة الجهود التي تقود إلى تلبية تطلعاته في الأمن والاستقرار المستدامين والحياة الكريمة".

وأشار إلى "أهمية المضي قدما في مسار البناء والتنمية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة مع توفير كافة عوامل الأمن والاستقرار من أجل مستقبل واعد يزخر بفرص الازدهار والرخاء لشعبها".

كما بحث وزير خارجية الإمارات مع الشيباني، وفق ذات المصدر، "عددا من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل القمة العالمية للحكومات وسبل استثمار هذا التجمع العالمي لتعزيز التعاون الدولي الداعم لمساعي التنمية المستدامة في المجتمعات".
(الاناضول)
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