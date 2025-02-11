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عربي-دولي
"لا يمكنك طرد مليوني فلسطيني".. ماكرون ينتقد خطة ترامب
Lebanon 24
11-02-2025
|
23:18
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قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتقاد خطة نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تشمل تهجير سكان القطاع مع سلبهم حق العودة إليه.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، دعا ماكرون إلى "احترام الفلسطينيين وجيرانهم العرب"، رافضا فكرة إجبار سكان غزة على النزوح الجماعي من وطنهم.
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وقال ماكرون في مقابلة تم تسجيلها يوم الخميس الماضي لكنها نشرت على موقع "سي إن إن" أمس الثلاثاء: "لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص: حسنا، أتدرون؟ ستنتقل".
وبينما كانت فرنسا داعمة لإسرائيل في بداية حرب غزة، ندد ماكرون علنا بسلوك الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في القطاع الفلسطيني ولبنان.
وعلقت فرنسا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أكتوبر 2024، داعية الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها، مما سبب أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقال ماكرون لـ"سي إن إن": "كررت دائما خلافي مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. لا أعتقد، مرة أخرى، أن مثل هذه العملية (العسكرية) الضخمة التي تستهدف أحيانا مدنيين هي الإجابة الصحيحة".
وسلط ماكرون الضوء على "رغبات الفلسطينيين في البقاء في وطنهم، وعدم رغبة كل من الأردن ومصر في قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الغزاويين".
وكانت فرنسا، مثل معظم القوى الدولية، أعلنت رفضها التام لأي خطط لتهجير الفلسطينيين.(سكاي نيوز)
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