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عربي-دولي

يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.. مصر ستقدم تصورا لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
11-02-2025 | 23:22
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أكدت مصر، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء اعتزامها تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة، يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر "تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".
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وأضاف البيان: "وتؤكد مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".

وتابعت الخارجية المصرية: "تشدد مصر على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة".

وقبل البيان، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصادر مصرية، أن القاهرة تؤكد رفضها أي مقترح بتخصيص أراض لسكان غزة، في رد جديد على خطة ترامب لتهجيرهم و"امتلاك القطاع".

ونقلت القناة عن المصادر قولها: "مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر".

وقال ترامب في وقت سابق أمس الثلاثاء، إنه يعتقد بأنه ستكون هناك قطع أرض في الأردن ومصر وأماكن أخرى يمكن توطين الفلسطينيين فيها.

وسبق أن لوح ترامب بوقف المساعدات للبلدين، لكنه عاد وقال الثلاثاء إنه لن يهدد بهذه الورقة.(سكاي نيوز)






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