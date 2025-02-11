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عربي-دولي

لتشغيل وتوجيه المسيرات الجوية.. القوات الأوكرانية تستخدم نزلاء دور الأيتام

Lebanon 24
11-02-2025 | 23:36
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أفادت مصادر أمنية روسية مطلعة لوكالة تاس، بأن بالقوات الأوكرانية تقوم بتجنيد أطفال من دور الأيتام للعمل كمشغلين للطائرات بدون طيار بالقرب من كراسنوأرميسك (بوكروفسك).

وقال مصدر لمراسل الوكالة: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، بالقرب من كراسنوأرميسك، يستخدم العدو القاصرين اليتامى ليقوموا بتشغيل وتوجيه المسيرات الجوية. ويتم إعطاء الأفضلية لمن هم أكبر سنا. بالنسبة للقاصرين المذكورين، يعتبر الأمر بمثابة نوع من لعبة الكمبيوتر العادية".
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وأشار المصدر إلى أنه يتم خلال اختيار المرشحين للقيام بهذا العمل، التركيز على القاصرين الذين نشأوا في عائلات كانت تعاني من ظروف صعبة.

وأضاف المصدر: "تعاني القوات الأوكرانية حاليا من نقص واضح في العناصر، وهي بحاجة إلى أشخاص غير مبالين بتربية وأخلاق متدنية للقيام بمثل هذه المهام، لأن القوات الأوكرانية تستخدم المسيرات الجوية لقصف ليس فقط المواقع العسكرية بل المنشآت المدنية البحتة وغالبا ما يتم استخدامها لاستهداف وسائط النقل العام لقتل السكان المدنيين، وهو أمر لا يوافق الكثيرون على القيام به".  

وتواصل قوات كييف، استهداف المناطق الحدودية وكذلك مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي. (روسيا اليوم)
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