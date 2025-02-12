هجوم روسي بالصواريخ الباليستية على كييف

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تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية اليوم الأربعاء، يوما جديدا من التصعيد والقتال الشرس فيما لا تظهر أي بادرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أعوام.وفي آخر التطورات، قصف الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، كييف بصواريخ أوقعت قتيلا واحدا على الأقلّ، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة بعيد تفعيل صفارات الإنذار فيها.وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو في منشور على "تليغرام" إنّه "في حصيلة أولية، قُتل شخص واحد في منطقة بوديلسكي. في منطقة دارنيتسكي، اندلع حريق على أراضي مؤسسة خاصة".وأضاف أنّ القصف الصاروخي أوقع أيضا ثلاثة جرحى نقل اثنان منهم إلى المستشفى بينما تلقّى الثالث الرعاية الطبية في عين المكان.وبحسب خدمات الطوارئ الحكومية فقد ألحق القصف أضرارا مادية وتسبّب بحرائق في أربع على الأقل من مناطق العاصمة.وصدرت هذه الحصيلة الأولية بعيد تحذير السلطات الأوكرانية السكّان من أنّ مناطقهم تتعرّض لقصف روسي بصواريخ باليستية.وقبلها صرح رئيس البلدية على تطبيق "تليغرام" بأن "الدوي صاخب في العاصمة". وأضاف "وحدات الدفاع الجوي تعمل، ابقوا في المخابئ".وقال مسؤولون مدنيون وعسكريون في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تحاول صد هجوم جوي روسي مفاجئ على كييف. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن كييف تحت تهديد هجوم بالصواريخ الباليستية. وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في بداية الهجوم فقط.وأبلغ شهود بأنهم سمعوا دوي سلسلة من الانفجارات فيما بدا أنه ناجم عن عمل أنظمة الدفاع الجوي.وتسابق روسيا وأوكرانيا الوقت لتحقيق مكاسب ميدانية يمكنهما استخدامها على طاولة مفاوضات السلام الذي تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقه بينهما.(العربية)