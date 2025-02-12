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عربي-دولي
"افتحوا أبواب الجحيم على حماس".. هذا ما طلبه سموتريتش من نتنياهو
Lebanon 24
12-02-2025
|
00:53
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طالب وزير المال الاسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "يفتح أبواب الجحيم" على حركة حماس إذا لم تفرج، السبت، عن جميع الرهائن الاسرائيليين لديها.
وقال سموتريتش في بيان: "سيدي رئيس الوزراء، أحضك على الاحتذاء بالإعلان المعنوي والبسيط والواضح للرئيس دونالد ترامب وإبلاغ حماس في شكل لا لبس فيه: إما الافراج عن جميع الرهائن بحلول السبت (...) وإما سنفتح عليهم أبواب الجحيم".
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وأضاف: "هذا يعني أن لا كهرباء بعد اليوم ولا مياه ولا وقود ولا مساعدة إنسانية. فقط نار وكبريت من طائراتنا ومدفعيتنا ودباباتنا ومقاتلينا الأبطال".
ودعا كذلك إلى "الاحتلال الكامل لقطاع غزة"، مشددا على "إخراج جميع سكان غزة من القطاع، بما يتماشى مع خطة الرئيس ترامب، والاستيلاء على الأراضي، وفرض السيادة عليها لأن هذا هو الثمن المؤلم الذي يفهمه عدونا". (سكاي نيوز)
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