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عربي-دولي

بعد ان طلبت اللجوء.. محكمة بريطانية منحت أسرة من غزة حق الإقامة

Lebanon 24
12-02-2025 | 00:44
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سمحت بريطانيا لعائلة فلسطينية من غزة بالعيش فيها، بعد طلب استندت فيه إلى نظام "مخصص للاجئين الأوكرانيين" منح لأم وأب و4 أبناء، أعمارهم من 7 إلى 18 عاما، ويسعون لمغادرة غزة، حق الانضمام إلى قريب لهم في بريطانيا، بعد أن حكم قاضي الهجرة بأن رفض وزارة الداخلية طلبهم ينتهك حقوقهم الإنسانية، وهو أحدث ما اتخذته محاكم الهجرة البريطانية من قرارات مثيرة للجدل.
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وكان محامي وزارة الداخلية حذر من أن قبول طلب الأسرة "قد يفتح الباب لقبول جميع طلبات الموجودين بمناطق الصراع للعيش مع عائلاتهم في المملكة المتحدة" لذلك قال Chris Philp وزير الداخلية بحكومة الظل المحافظة، إن القضية أظهرت أن التغييرات بقوانين حقوق الإنسان ضرورية حتى يتمكن البرلمان، وليس القضاة، من التحكم بمن يمكنه الاستقرار في المملكة المتحدة.

وكان منزل الأسرة تهدّم بغارة جوية إسرائيلية، وتواصلت التهديدات اليومية على أفردها، فتقدمت في يناير العام الماضي بطلب للهجرة إلى بريطانيا، واستخدمت نموذج مخطط للهجرة "على أساس أوكراني" يناسب ظروفها، وهو أساس تم استخدامه بدءا من مارس 2022 للأوكرانيين، بحيث يتم السماح لهم بالعيش في المملكة المتحدة إذا كان لهم قريب مواطن بريطاني أو مستقر في بريطانيا.
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