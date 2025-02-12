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عربي-دولي
الحزب الكردي يكشف موعد خطاب أوجلان المنتظر
Lebanon 24
12-02-2025
|
01:12
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كشفت رئيسة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، تولاي حامد أوغولاري، موعد إلقاء زعيم تنظيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، خطابه المنتظر.
وقالت تولاي خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب، إن الخامس عشر من فبراير الجاري سيكون موعد الخطاب الذي سيلقيه أوجلان.
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وكان وفد الحزب الكردي قد التقى لأول مرة مع أوجلان في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، وعقب هذا اللقاء أصدر الحزب بيانا أوضح خلاله أنه متفائل بهذه العملية أكثر من سابقيها.
وأعقب اللقاء نشر رسالة لأوجلان من 7 بنود أشار خلالها إلى الاستعداد لتوجيه الدعوة للتنظيم.
وشهد الثالث والعشرين من يناير اللقاء الثاني للوفد مع أوجلان، وأوضح الحزب في بيانه عقب اللقاء أن أوجلان يجري التحضيرات اللازمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل الجميع يعيشون بحرية سويا.
وشهدت الأيام الماضي تصريح الرئيس المشترك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجر بكرهان، أن أوجلان يستعد لتوجيه دعوة تاريخية ستتضمن مطالبة التنظيم الانفصالي بإلقاء السلاح خلال الأيام المقبلة.
وسيتوجه وفد الحزب الكردي نهاية الأسبوع إلى شمال العراق، حيث سيجري الوفد لقاءات في أربيل والسليمانية، ومن المنتظر أن يتوجه الوفد للمرة الثالثة للقاء أوجلان بعد الانتهاء من تلك اللقاءات بشمال العراق. (سكاي نيوز)
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