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عربي-دولي

ردا على خطة ترامب.. الصفدي يتحدث عن "موقف الأردن"

Lebanon 24
12-02-2025 | 02:48
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض حيث تكرر اقتراح نزوح الفلسطينيين في غزة إلى الدول المجاورة، إن الأردن "لا يستطيع قبول المزيد من اللاجئين".
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وتحدث وزير الخارجية الأردني لشبكة "سي إن إن" الأميركية قائلا: "لا يمكننا تحمل المزيد من اللاجئين نحن أكبر مستضيف للاجئين في المنطقة"، وتابع: "35 بالمئة من سكاننا لاجئين".


وقال الصفدي: "بالنسبة لنا في الأردن، إنها مسألة استقرار وأمن، وبالتالي فإن موقفنا هو أن علينا حل القضية الفلسطينية في فلسطين على أرض فلسطينية".

ويستضيف الأردن أكثر من 700 ألف لاجئ من الدول المجاورة وحوالي 2.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، وفقاً للأمم المتحدة.

وأكثر من نصف سكان الأردن من أصل فلسطيني، ما يشير إلى حدوث تغيير ديموغرافي في البلاد في حال وجود تدفق آخر للفلسطينيين.

ورداً على تعليقات ترامب المتكررة بأن الأردن يجب أن يستقبل الفلسطينيين من غزة، قال الملك عبد الله للصحفيين في المكتب البيضاوي إن خطة أخرى ستطرحها مصر ودول عربية أخرى. (سكاي نيوز)
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