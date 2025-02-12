رداً على تصريحات ترامب.. طهران تحتج لدى الامم المتحدة

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قدّمت إيران احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة بشأن ما وصفته بالتصريحات "المتهورة والاستفزازية" للرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذرةً من أن "أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة".جاء الاحتجاج الإيراني في رسالة وجهها ممثل إيران الدائم لدى المنظمة الدولية أمير سعيد ايرواني أمس الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، انتقد فيها تصريحات ترامب الأخيرة خلال مقابلته مع صحيفة "نيويورك بوست" وقناة "فوكس نيوز"، حيث قال إنه يفضّل التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران بدلاً من شن هجوم عسكري عليها.وكتب إيرواني في رسالته: "هذه التصريحات المتهورة والاستفزازية تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".ونقل إيرواني تحذير بلاده بهذا الشأن قائلاً: "تحذّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أن أي عمل عدواني ضدها سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تداعياته.. إيران ستدافع بحزم عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي".وكان ترامب قد وقّع الأسبوع الماضي مرسوماً يعيد إحياء حملة "الضغط الأقصى" على إيران، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، في محاولة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي. كما أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، بل ولقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شخصياً.