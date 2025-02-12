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عربي-دولي
إسرائيل تسقط مسيرة جنوبي غزة.. وتهدم منزلا شمالي الخليل
Lebanon 24
12-02-2025
|
04:59
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أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الأربعاء أنه رصد طائرة مسيرة تعبر الأراضي الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة وراقبها أثناء تحليقها.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب ذلك، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة المسيرة وأسقطها في جنوب غزة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الأربعاء.
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وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد العديد من المحاولات لتهريب أسلحة مؤخرا إلى قطاع غزة باستخدام طائرات مسيرة.
هدم منزل واعتقالات شمالي الخليل
من جانب آخر، هدمت القوات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا في مخيم العروب شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن "آليات الاحتلال هدمت منزلا عند مدخل المخيم تعود ملكيته لمواطن حيث يقطنه وأفراد أسرته الذين أصبحوا بلا مأوى، وتزيد مساحته على 150 مترا مربعا".
كما أفادت المصادر بأن "قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في المخيم واحتجزت عشرات المواطنين وحطمت محتويات منازلهم، واعتدت على أطفالهم وعائلاتهم بالضرب المبرح، واقتحمت عيادة وكسرت أبوابها ومحتوياتها وحولتها إلى مركز تحقيق ميداني.
كما اعتقلت 4 فلسطينيين واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح. (سكاي نيوز)
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