حماس: شعبنا سيظل متمسكا بأرضه ووطنه

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قالت حركة حماس، الأربعاء، إنها لن تقبل بحلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين، مثمنة في بيان لها مواقف الدول العربية الرافضة للتهجير.وجاء في البيان: "تثمن حركة حماس مواقف الأشقاء في الأردن ومصر الرافض لتهجير شعبنا، والتأكيد أن هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها".وأضاف: "إننا في حركة حماس نعتبر الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة".وتابع: "نثمن مواقف الأشقاء في الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية، ونؤكد أن شعبنا سيظل متمسكا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال".