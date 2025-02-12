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عربي-دولي

زيلينسكي يكشف: محاولات اغتيال ومقتل أشخاص داخل مكتبي

Lebanon 24
12-02-2025 | 09:40
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قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" إن هنالك أطرافا حاولت اغتياله.

وادعى أن بعض الناس أرادوا القضاء عليه، قائلا: "كانت هناك طلقات نارية، ولقي بعض الأشخاص حتفهم في مكتب الرئيس"، موضحا أن هذا حدث في بداية النزاع. وفي الوقت نفسه، لم يذكر زيلينسكي من الذي تم إطلاق النار عليه بالضبط".
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وفي العام الماضي، أعلن جهاز الأمن الأوكراني عن اعتقال عقيدين من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا (SGO)، يزعم أنهما كانا يستعدان لمحاولة اغتيال فلاديمير زيلينسكي. ووفقا لجهاز الأمن الأوكراني، تضمنت خطط العملاء مراقبة زيلينسكي وغيره من المسؤولين الأوكرانيين رفيعي المستوى. (روسيا اليوم)
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