الصليب الأحمر يدعو إسرائيل وحماس للحفاظ على وقف إطلاق النار

Advertisement

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، إسرائيل و«حماس»، إلى «إبقاء وقف إطلاق النار» في قطاع غزة، مؤكدة أن «مئات آلاف الأرواح تعوّل على ذلك».وقالت اللجنة الدولية في بيان: «ينبغي الإفراج عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين رهائن. إن سكان قطاع غزة يحتاجون إلى استراحة من أعمال العنف وإلى الحصول على المساعدة الإنسانية الحيوية. ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا بقي وقف إطلاق النار ساريا».وتتواصل جهود من الوسطاء بهدف إنقاذ اتفاق هدنة غزة، والبحث عن مخرج لتلافي الانهيار مع ضغوط أميركية وإسرائيلية لاستئناف الحرب حال لم يتم تسليم الرهائن السبت، وذلك بعد تعليق «حماس» تلك الخطوة، بدعوى عدم التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببنود الصفقة. (الشرق الأوسط)