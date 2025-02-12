Advertisement

عربي-دولي

الصليب الأحمر يدعو إسرائيل وحماس للحفاظ على وقف إطلاق النار

Lebanon 24
12-02-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1319616-638749908851438146.jpg
Doc-P-1319616-638749908851438146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، إسرائيل و«حماس»، إلى «إبقاء وقف إطلاق النار» في قطاع غزة، مؤكدة أن «مئات آلاف الأرواح تعوّل على ذلك».

وقالت اللجنة الدولية في بيان: «ينبغي الإفراج عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين رهائن. إن سكان قطاع غزة يحتاجون إلى استراحة من أعمال العنف وإلى الحصول على المساعدة الإنسانية الحيوية. ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا بقي وقف إطلاق النار ساريا».
Advertisement

وتتواصل جهود من الوسطاء بهدف إنقاذ اتفاق هدنة غزة، والبحث عن مخرج لتلافي الانهيار مع ضغوط أميركية وإسرائيلية لاستئناف الحرب حال لم يتم تسليم الرهائن السبت، وذلك بعد تعليق «حماس» تلك الخطوة، بدعوى عدم التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببنود الصفقة. (الشرق الأوسط)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:55 | 2025-02-12
17:09 | 2025-02-12
16:52 | 2025-02-12
16:40 | 2025-02-12
16:40 | 2025-02-12
16:36 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24