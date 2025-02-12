مباحثات سعودية فرنسية حول جهود تحقيق الأمن بالشرق الأوسط

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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.جاء على هامش زيارة يجريها بن فرحان إلى فرنسا لترأس وفد المملكة في "قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي" التي استضافتها باريس يومي الاثنين والثلاثاء، بحضور العديد من قادة الدول ومسؤولي شركات التكنولوجيا.وأفادت وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "إكس" أن ابن فرحان وبارو استعرضا خلال اللقاء "العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".وأضافت أن الجانبين بحثا كذلك "تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة". (الاناضول)