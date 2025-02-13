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عربي-دولي
لتعطيل صلاحيات ترامب.. البيت الأبيض يتهم القضاة بسوء استخدامهم السلطة
Lebanon 24
13-02-2025
|
01:13
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اتهم البيت الأبيض فئة من القضاة الأميركيين بإساءة استخدام سلطتهم لتعطيل صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه خلال الأسابيع الأولى من تولي ترامب منصبه، تم إصدار ما لا يقل عن 12 أمرا قضائيا لوقف تنفيذ أوامره التنفيذية.
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وقالت ليفيت إن البيت الأبيض يعتقد أن القضاة "يتصرفون كنشطاء قضائيين وليس كحكام نزيهين للقانون"، معتبرة أن "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل فرعنا القضائي، حيث يقوم قضاة المحاكم الجزئية في المناطق الليبرالية في جميع أنحاء البلاد بإساءة استخدام سلطتهم لمنع صلاحيات الرئيس ترامب التنفيذية الأساسية بشكل أحادي".
وأشارت ليفيت إلى أن حوالي 77 مليون أمريكي صوتوا لانتخاب ترامب، مؤكدة أن كل أمر قضائي "يمثل إساءة لسيادة القانون ومحاولة لإفشال إرادة الشعب". (روسيا اليوم)
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